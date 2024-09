Teile von Bayern und Baden-Württemberg waren in diesem Sommer von Hochwasser und Überschwemmungen betroffen. Mehr als die Hälfte der Privathäuser in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben der Verbraucherzentrale nicht gegen Schäden durch Naturgefahren versichert. Wer nicht am Fluss wohnt, wiegt sich oft in Sicherheit. Doch Starkregen, so die Verbraucherzentrale, könne jeden treffen. Foto: Sven Hoppe/dpa