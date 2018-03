Verbraucher kaufen mehr Kürbis

Er ist das Herbstgemüse und in letzter Zeit gefragter denn je: Der Kürbis. Im Gegensatz zu Tomaten und Co. fristet er zwar noch ein Schattendasein, doch immer öfter landet das heimische Gemüse auf deutschen Tellern.

Immer mehr Verbraucher greifen beim Kürbis zu. (Bild: Daniel Karmann/dpa) Foto: DPA

Kürbisse sind in jüngster Zeit gefragter als früher. So wurde im vergangenen Jahr gut 20 Prozent mehr von dem Gemüse gekauft als 2009, teilt die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn mit. Sie bezieht sich auf eine aktuelle Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels. Allerdings sei die gekaufte Menge sehr überschaubar: 2010 waren es pro Haushalt durchschnittlich 340 Gramm. Insgesamt haben nur 13 Prozent aller Haushalte Kürbis gekauft. Der AMI zufolge liegen die Preise in diesem Jahr etwas höher als im vorigen Jahr. Derzeit fallen etwa für Hokkaido-Kürbisse pro Kilo oder Stück 0,99 bis 1,49 Euro an.