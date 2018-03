Aus unserem Archiv

Köln

Ein Demonstrationszug mit rund 12 000 Kurden hat sich in Köln in Gang gesetzt, um gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien zu protestieren. Der Start verzögerte sich um rund zwei Stunden, weil viele Teilnehmer verbotene Symbole zeigten. Es seien Fahnen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Transparente und Bilder des inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan sichergestellt worden. Das Zeigen von PKK-Symbolen oder Öcalan-Bildern ist strafbar. Die Polizei ist mit 2000 Beamten im Einsatz. Befürchtet werden Auseinandersetzungen zwischen Kurden und nationalistischen Türken.