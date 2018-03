Aus unserem Archiv

Berlin

Ein Verbot von Ganzkörperschleiern für muslimische Frauen ist in Deutschland kein Thema. Islamwissenschaftler und der Zentralrat der Muslime in Deutschland wandten sich heute gegen eine «Phantomdebatte». Bei mehr als vier Millionen Muslimen in Deutschland seien die Burka-Trägerinnen an Händen abzuzählen. Deutsche Politiker hielten sich in der Diskussion zurück. In Frankreich hatte eine Parlamentskommission empfohlen, ganz verschleierte Frauen aus öffentlichen Einrichtungen zu verbannen.