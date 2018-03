Verbandsligist TSV Schott verpflichtet Markus Kreuz

Auf seine alten Tage kehrt Markus Kreuz, der zwischen 1995 und 98 elf Zweitligaspiele für Mainz 05 absolvierte, in seine Heimatregion zurück. Dem gebürtigen Ingelheimer ist in der kommenden Saison eine zentrale Rolle im Mittelfeld des TSV Schott zugedacht.

Markus Kreuz im Trikot des 1. FC Köln.

Foto: dpa – picture-alliance / dpa/dp

Dem Fußball-Verbandsligisten, der den Titel als Ziel ausgegeben hat, ist mit der Verpflichtung des 35-Jährigen ein spektakulärer Coup gelungen. Kreuz absolvierte 81 Bundesligaspiele (acht Tore) für den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt, 165 Zweitligaspiele (18 Tore) für 05, Hannover 96, Kickers Offenbach und den FSV Frankfurt, war eine Saison in Murcia (2. spanische División) und kickte zuletzt drei Jahre in Österreich beim Wolfsberger AC/St. Andrä, mit dem er aus der Regionalliga über die Erste Liga in die Bundesliga aufgestiegen ist. af