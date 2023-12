Verbandsgemeinde Wirges hat eigenes Modell für Senioren

Die Verbandsgemeinde Wirges ist die einzige Verbandsgemeinde (VG) im Westerwaldkreis, die kein Interesse am Landesprogramm Gemeindeschwester plus zeigt.

Denn die Kommune mit Bürgermeisterin Alexandra Marzi hat im Juli 2021 die Fachstelle für Gesundheits- und Seniorenberatung ins Leben gerufen. Für das Angebot ist die VG der alleinige Träger; Fördermittel erhalte sie dafür nicht, hatte die Pressestelle zu Beginn gegenüber unserer Zeitung erklärt. Zwei Mitarbeiterinnen, die Gesundheits- und Krankenpflegerin und Sozialarbeiterin Sarah Werner und die Pflegedienstleitung, Gesundheits- und Krankenpflegerin Olga Findling, bieten Telefon- und Beratungstermine in der Neuen Mitte in Wirges an, unterstützen und initiieren. Dazu kümmern sie sich um das Seniorenprogramm der VG Wirges. mwa