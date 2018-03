Verband: Pflegebranche verzeichnet hohe Zuwachsraten

Aus unserem Archiv

Die Prognosen in Sachen Altenpflege im Land fallen oft düster aus – der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (Bpa) hält allerdings dagegen. Mit einem landesweiten Zuwachs von 3400 Stellen im Jahr 2017 habe die Altenpflege in Rheinland-Pfalz ihre Attraktivität bewiesen und verzeichne den zweithöchsten Zuwachs aller Wirtschaftsbereiche, teilt der Verband mit. „Das sind viele Menschen, die sich vom Gerede über unattraktive Arbeitsbedingungen nicht beirren lassen und sich bewusst für die Arbeit in der Pflege entscheiden“, stellt der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Bernd Meurer fest.