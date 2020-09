Verantwortungslos

Innerhalb des Baustellenbereiches zwischen der Talbrücke Ihren und der Anschlussstelle Bleialf auf der BAB 60, wurde eine dort abgestellte Teermaschine zwischen Arbeitsende am 17.09. und Arbeitsbeginn am 18.09.2020 erheblich beschädigt. Offensichtlich wurde der Schaden in Höhe von 15 – 20000 Euro durch einen Sattelzug verursacht, welcher verbotswidrig den abgesperrten Baustellenbereich von Belgien kommend in Richtung Wittlich/Prüm befahren und hierbei die Maschine gestreift hatte.

