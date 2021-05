Vatertag endet im Krankenhaus

Die Person nahm den heutigen Tag zum Anlass, den Vatertag wohl etwas an der Mosel zu feiern.



Als er sich mit weiteren Personen fußläufig auf dem Weg nach Reil befand, stürzte er aus bisher nicht bekannter Ursache über die Leitplanke und fiel eine ca. 5 Meter hohe Böschung hinab in Richtung Mosel.



Seine Begleiter alarmierten hieraufhin die Rettungskräfte, da sie der Person selbst nicht helfen konnten.

Die Person musste mittels Drehleiter geborgen werden und wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



Die Bundesstraße musste während der Bergung für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.



Offensichtlich hatte die Person doch etwas zu tief ins Glas geschaut, ein Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille.



Im Einsatz befanden sich 1 Rettungswagen, 25 Kräfte der Feuerwehr Reil und Traben-Trarbach sowie zwei 2 Streifen der Polizei Zell.



