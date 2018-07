Vater soll in Dresden kleine Töchter getötet haben

Dresden

Die beiden in Dresden tot aufgefundenen kleinen Mädchen sind zweifelsfrei einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Die Obduktion habe den gewaltsamen Tod der Kinder bestätigt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Die Mädchen im Alter von drei und sechs Jahren waren in der Wohnung ihres Vaters im Dresdner Stadtteil Gorbitz gefunden worden. Der 55-Jährige lebte getrennt von seiner 35 Jahre alten Frau und den Töchtern, er sitzt nun als Verdächtiger in Untersuchungshaft.