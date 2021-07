Bergen

Vandalismus-Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeugen; Zeugen gesucht!

In der Zeit von Mittwoch, 28.07.2021, 17:00 Uhr auf Donnerstag, 29.07.2021, 08:00 Uhr kam es im Zäunenweg in Bergen zu Sachbeschädigungen an mehreren Baustellenfahrzeugen.