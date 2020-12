Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 17:05 Uhr

Vandalismus im Stein-Park: Schilder schon zerstört Gerade erst angelegt und schon zerstört. Unbekannte haben wieder einmal im Stein-Park ihr Unwesen getrieben und nicht nur Müll verstreut, sondern auch die neue Beschilderung für die Bäume einfach umgetreten, aus dem Boden gerissen und im Park herum geworfen. Stadtchef Manuel Liguori und Beigeordneter Ulrich Pebler zeigten sich geschockt von der Zerstörungswut.