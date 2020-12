In der Zeit vom Abend des 03.12.2020 bis zum 04.12.2020, 16:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof in Habscheid durch bislang unbekannte Täter zu diversen Sachbeschädigungen.





Der oder die unbekannten Täter öffneten an zahlreichen Gräbern die Grablampen und entnahmen diese. Teilweise wurden die darin enthaltenen Batterielampen dann beschädigt oder weggeworfen.



Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm (06551/9420; pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu wenden.



