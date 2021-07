Vandalismus am Bahnhof

Am 14.07.2021 gegen 15:30 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Sachbeschädigung am Gebäude zum Taxistand mitgeteilt.

Demnach hätten vier Personen gegen dort an der Wand angebrachte Kunststoffbehälter, welche zur Präsentation von Prospektmaterial dienten, getreten und hierbei beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 06752 1560. Insbesondere soll sich eine Frau mit Kinderwagen in unmittelbarer Nähe des Geschehens befunden haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell