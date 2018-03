US-Tennisteam bei Hopman Cup als Sieger gegen Japan gewertet

Nach der Aufgabe von gleich zwei Spielern ist dem US-Tennisteam beim Hopman Cup ein 2:1-Sieg im Gruppenduell mit Japan zugesprochen worden.

Jack Sock aus den USA wird mit einer Verletzung behandelt und muss sein Match gegen den Japaner Yuichi Sugita aufgeben.

Foto: Tony Mcdonough – dpa

Weil die Japanerin Naomi Osaka und der Amerikaner Jack Sock ihre Einzel bei der inoffiziellen Mixed-WM im australischen Perth aufgeben mussten, konnte das entscheidende Doppel zwischen den beiden Mannschaften nicht in die Wertung einfließen. Das Schiedsgericht benannte daraufhin das US-Team als Sieger, da die erkrankte Osaka als Erste zurückgezogen hatte.

Für die Japanerin war die 19 Jahre alte Australierin Madison Inglis kurzfristig als Ersatz eingesprungen, verlor jedoch 2:6, 5:7 gegen CoCo Vandeweghe. Danach gab Sock seine Partie gegen Yuichi Sugita im zweiten Satz wegen einer Hüftblessur auf. Im Doppel trat dann der australische Tennis-Rentner Pat Cash neben Vandeweghe an. Inglis spielte mit Sugita und siegte in drei verkürzten Sätzen. Das Ergebnis dieses Doppels floss jedoch nicht in die Wertung ein.

Für die Amerikaner war es nach dem Auftakterfolg gegen Russland der zweite Sieg im zweiten Spiel beim Hopman Cup. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft das US-Team auf die Schweizer um Roger Federer.