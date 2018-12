Val Gardena

Skistar Lindsey Vonn will nach ihrer Verletzung im Januar in den alpinen Weltcup zurückkehren. „Das ist, was wir hoffen. Das ist der Plan“, sagte der Chefcoach des US-Skiteams, Paul Kristofic, der Nachrichtenagentur AP. Vonn war am 19. November im Training gestürzt und hatte sich eine nicht näher bezeichnete Knieverletzung zugezogen. Mit derzeit 82 Weltcup-Siegen fehlen Vonn noch vier Erfolge zum Rekord des Schweden Ingemar Stenmark, den sie unbedingt noch einholen will.