Aus unserem Archiv

Los Angeles

Ein gutes Vierteljahr nach dem Tod von Tom Petty steht nun auch die Ursache dafür fest. Der US-Musiker nahm Anfang Oktober versehentlich eine zu große Menge an verschiedenen Medikamenten ein, wie der Chefpathologe des Bezirks Los Angeles mitteilte. Sein multiples Organversagen sei auf den Giftgehalt der verschiedenen Medikamente zurückzuführen. Nach Angaben seiner Familie litt Petty an mehreren schweren Erkrankungen, unter anderem an einer gebrochenen Hüfte. Petty hatte im Alter von 66 Jahren einen Herzstillstand erlitten.