US-Medien: Swift hat genug Zeit für Anreise zum Super Bowl

Ob Taylor Swift es nach ihren Konzerten in Tokio rechtzeitig zum Super Bowl nach Las Vegas schaffen würde, war in den Tagen vor dem NFL-Finale ein Riesenthema. Fans der Sängerin können nun aufatmen.

ARCHIV – Taylor Swift und Travis Kelce von den Kansas City Chiefs sind seit einigen Monaten liiert (Archivbild). Foto: Ed Zurga/AP/dpa

Los Angeles (dpa). Pop-Superstar Taylor Swift ist nach Angaben von US-Medien in Los Angeles gelandet und sollte es ohne Probleme rechtzeitig zum Super Bowl nach Las Vegas schaffen.

Wie unter anderem die «Los Angeles Times» berichtete, sei Swift nach ihren Konzerten in Tokio in der kalifornischen Metropole angekommen. Der Super Bowl beginnt Ortszeit um 15.30 Uhr am Sonntag im etwa 70 Minuten Flugzeit entfernten Las Vegas. Swift landete laut Berichten etwa 24 Stunden zuvor in Los Angeles.

Swift und Travis Kelce von den Kansas City Chiefs sind seit einigen Monaten liiert. Der Superstar hat deswegen NFL-Spiele der Mannschaft im Stadion verfolgt. Ob Swift es trotz ihrer enorm erfolgreichen Eras-Tour rechtzeitig zum Super Bowl schaffen würde, war in den vergangenen Tagen großes Thema in den US-Medien.