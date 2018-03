US-Hilfen in Haiti

Aus unserem Archiv

Washington

Mindestens 1000 amerikanische Soldaten sorgen im Erdbebengebiet in Haiti bereits für Ordnung. 9000 bis 10 000 weitere sollen noch folgen. Der US-Flugzeugträger «USS Carl Vinson» liegt mit Elite-Einheiten an Bord vor der Küste des Karibikstaats vor Anker. Weitere US-Kriegsschiffe plus ein riesiges Lazarettschiff sind auf dem Weg. Auf dem Internationalen Flughafen von Port-au-Prince haben Amerikaner die Kontrolle übernommen. Außerdem ist die US- Außenministerin Hillary Clinton im Krisengebiet zu Besuch.