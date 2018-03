US-Football-Star Manning wechselt nach Denver

American-Football-Superstar Peyton Manning wird seine Karriere bei den Denver Broncos fortsetzen.

Foto: John G. Mabanglo – DPA

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem Spitzen-Quarterback und dem Club stünden kurz vor dem Abschluss, teilte die National Football League (NFL) am Montag auf ihrer Homepage mit. Der neue Fünf-Jahres-Vertrag soll Manning 95 Millionen Dollar einbringen.

Vor rund zwei Wochen hatte Manning die Indianapolis Colts nach 14 Jahren verlassen müssen und war seitdem als sogenannter Free Agent auf dem Markt. Die Colts hatten sich von ihm getrennt, weil sich der Vertrag des Spielmachers sonst automatisch um eine Saison verlängert und Manning einen Bonus von 28 Millionen Dollar (21,3 Millionen Euro) eingebracht hätte. Der 35-Jährige war jedoch zuletzt lange verletzt, der Club wollte das Risiko eines erneuten Langzeit-Ausfalls von Manning nicht mehr eingehen. Dabei hatte er von den Ärzten Grünes Licht erhalten und das Training zuletzt wieder aufgenommen.

Manning war als bislang einziger Spieler viermal zum besten Akteur der NFL gewählt worden. 2007 gewann er mit den Colts den Superbowl. 2010 führte er das Team erneut bis ins Finale. Wegen einer Nackenverletzung musste er jedoch die vergangene Saison komplett auslassen. Bis dahin hatte er kein einziges Pflichtspiel verpasst.

Unklar ist, was jetzt mit Denvers Spielmacher Tim Tebow passiert. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison zunächst Ersatzmann, übernahm nach fünf Spieltagen jedoch den Job des Start-Quarterbacks und führte Denver erstmals seit 2005 in die Playoffs. Mit seiner unorthodoxen Spielweise sowie seinem offen ausgelebten Glauben hatte Tebow in ganz Amerika für einen großen Hype gesorgt und war im Januar laut einer Umfrage des Fernsehsenders ESPN der populärste Sportler der USA.