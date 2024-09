Der Football-Spieler Ricky Pearsall von den San Francisco 49ers spricht bei einer NFL-Football-Pressekonferenz am 26. April 2024 auf dem Gelände des Teams in Santa Clara, Kalifornien. Wide Receiver Pearsall wurde am Samstag bei einem versuchten Raubüberfall auf ihn angeschossen, so der Bürgermeister der Stadt. (zu dpa: «US-Football-Profi Pearsall bei Raubüberfall angeschossen») Foto: Godofredo A. Vásquez/DPA