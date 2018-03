Uschi Glas erhält «Prix Courage»

Aus unserem Archiv

München

Für ihren Verein «brotZeit e.V.» ist Uschi Glas mit dem «Prix Courage 2016» ausgezeichnet worden. Die 72-jährige Schauspielerin versorgt mit ihrem Verein deutschlandweit bedürftige Kinder an Grundschulen mit einem ausgewogenen Frühstück. Senioren kümmern sich täglich um die Vorbereitung des Essens. Uschi Glas verbinde so auf einzigartige Weise Kinderbetreuung mit aktiver Seniorenförderung, sagten die Veranstalter über die Preisträgerin. Die Schauspielerin nahm den Preis am Abend in der Münchner Residenz entgegen.