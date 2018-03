Aus unserem Archiv

Port-au-Prince

In Haiti sind 10 US-Bürger festgenommen worden, die das Land ohne Genehmigung mit 33 haitianischen Kindern verlassen wollten. Wie die Regierung in Port-au-Prince mitteilte, hätten Sicherheitskräfte die Gruppe im Grenzgebiet zur Dominikanischen Republik aufgegriffen. Die US-Bürger gaben an, die Kinder im Nachbarland unterbringen und versorgen zu wollen. Nach dem Erdbeben waren immer wieder Berichte über Menschenhändler bekanntgeworden, die haitianischer Waisen verkaufen.