US-Botschafterfordert Verbot der Hisbollah in Deutschland

Die USA haben ihre Forderung nach einem Verbot der radikal-islamische Hisbollah in Deutschland erneuert. „Ungeachtet der Haltung der EU könnte die Bundesrepublik für Deutschland ein vollständiges Verbot aussprechen, schreibt der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, in der „Welt“. In Deutschland ist – wie in den meisten anderen EU-Staaten – nur der militärische Arm der Hisbollah verboten, der politische Arm dagegen erlaubt. Die EU hatte den militärischen Teil 2013 auf die Terrorliste gesetzt.