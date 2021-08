US-Basketballer im Finale – Viertes Gold in Folge möglich

Die Mannschaft um Superstar Kevin Durant setzte sich in Saitama gegen Australien 97:78 (42:45) durch und holte im Halbfinale einen zwischenzeitlichen Rückstand von 15 Punkten locker wieder auf. Durant von den Brooklyn Nets war mit 23 Zählern überragenden Akteur der Amerikaner. Der 32-Jährige war schon bei den Olympiasiegen 2012 und 2016 dabei, auch 2008 hatten die USA triumphiert.

Das Turnier in Japan verlief bislang nicht unbedingt nach Plan. Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Trainer Gregg Popovich verloren. Die Pleite in der Gruppenphase gegen Frankreich war die erste bei Olympia seit 2004. In Athen war das NBA-Starensemble gegen Argentinien im Halbfinale gescheitert. In der Saitama Super Arena geht es nun am Samstag gegen Europameister Slowenien oder erneut gegen den WM-Dritten Frankreich um den insgesamt 16. Olympiasieg für die US-Auswahl.

Die zuvor ungeschlagenen Australier hatten Durant und Co. auf dem Weg dorthin nur zu Beginn Probleme gemacht. Nach dem starken ersten Viertel (24:18) bauten sie den Vorsprung weiter aus (41:26). Erst danach drehten die Amerikaner auf und ließen den Boomers nicht den Hauch einer Chance. Vor dem Schlussviertel stand es nach einer offensiven Galavorstellung 74:55 für die USA. Die Australier können im Spiel um Platz drei noch ihre erste Basketball-Medaille holen.

