Aus unserem Archiv

Peking

Die USA erwarten von der chinesischen Regierung eine genaue Aufklärung der Hacker-Angriffe auf den Internetkonzern Google. Die US-Botschaft in Peking verwies auf Äußerungen des US- Außenstaatssekretärs für Ostasien, Kurt Campbell, dass die USA die Sache «sehr ernst» nähmen. Es habe zahlreiche Treffen zwischen der US-Regierung und chinesischen Behörden in der Sache gegeben. Der Hacker-Angriff hatte Google veranlasst, sein China-Engagement auf den Prüfstand zu stellen.