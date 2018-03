Aus unserem Archiv

Washington

Zwischen den USA und China drohen wegen eines geplanten milliardenschweren Waffengeschäfts Washingtons mit Taiwan neue Spannungen. Die vorgesehene Lieferung im Wert von 6,4 Milliarden Dollar umfasse unter anderen 60 Kampfhubschrauber, Raketen gegen Ziele auf See und an Land sowie Raketenabwehrsysteme, hieß es vom US- Verteidigungsministerium an den Kongress. Frühere Waffenlieferungen der USA an Taiwan waren von China scharf kritisiert worden, da Peking die Insel als abtrünnige Provinz betrachtet.