Singapur

Der US-Ölpreis ist weiter gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI zur Oktober-Lieferung 83,47 US-Dollar. Das waren 2,98 Dollar weniger als am Freitag. Allein seit vergangenem Freitag hat WTI rund fünf Dollar an Wert verloren. Händler begründen die Entwicklung mit Sorgen um die weltweite Konjunktur und den sehr schwachen Aktienmärkten.