Aus unserem Archiv

Jekaterinburg

Dank eines späten Tores hat Uruguay sein Auftaktspiel bei der Fußball-WM in Russland 1:0 gegen Ägypten gewonnen. José Gimenez traf in Jekaterinburg nach 89 Minuten per Kopf zum Sieg. Spitzenreiter der Gruppe A ist Russland nach dem 5:0 im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien.