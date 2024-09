Die Silbermadaillengewinner in der Staffel im Biathlon bei den Olympischen Spielen in Sotschi, Simon Schempp (l-r), Erik Lesser, Arnd Peiffer and Daniel Boehm präsentieren ihre Medaillen im Cross-country Ski & Biathlon Zentrum. Der Gewinn von Olympia-Gold mit jahrelanger Verspätung rückt für die deutschen Biathleten Lesser, Böhm, Peiffer und Schempp immer näher. (zu dpa: «Urteil: Biathlon-Staffel vor nachträglichem Olympia-Gold») Foto: picture alliance/DPA