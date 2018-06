Saarbrücken

Ein Unwetter hat in der Nacht im Saarland und Rheinland-Pfalz Straßen sowie Keller unter Wasser gesetzt. Die Polizei berichtet von wegschwimmenden Autos und unterspülten Straßen. In Kleinblittersdorf stürzte eine Brücke ein. Die Autobahn 1 wurde auf der Höhe Riegelsberg gesperrt, die Autobahn 620 auf der Höhe Saarbrücken. In Morbach in Rheinland-Pfalz schlug ein Blitz in eine Kapelle ein. Die Turmspitze fing Feuer. Das Gebäude selbst brannte aber nicht ab. Verletzte gab es nach vorläufigen Informationen keine.