Frankfurt

Unwetterschäden

Unwetter: Bahnverkehr in Deutschlands Mitte eingeschränkt

Von dpa

i ARCHIV - ICE stehen am Abend als Aufenthaltszug an einem verwaisten Bahnsteig im Hauptbahnhof. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Gewitter, Sturm und heftiger Regen ziehen am Montag über Deutschland. Bäume fallen auf Gleise – und bremsen Züge aus. So manch Bahnreisender muss sich in Geduld üben.