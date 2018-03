Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat Torjäger Florian Niederlechner verpflichtet. Der 20-Jährige kommt von Bayernliga-Meister FC Ismaning und erhält einen Dreijahresvertrag, teilten die Oberbayern mit.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir Florian langfristig an uns gebunden haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit», sagte Unterhachings Manager Markus Grünberger. Mit 19 Toren hatte Niederlechner in der abgelaufenen Spielzeit großen Anteil an der Meisterschaft Ismanings.