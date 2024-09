Der Arm eines Mannes wird bei einem Tattoo-Gottesdienst in der Johanniskirche mit einem Kreuz tätowiert. In dem Gotteshaus in Osnabrück findet der erste Tattoo-Gottesdienst statt. Es werden ausschließlich christliche Motive tätowiert. (zu dpa: ««Unter die Haut» - Gläubige lassen sich in Kirche tätowieren») Foto: Friso Gentsch/DPA