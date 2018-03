Aus unserem Archiv

Port-au-Prince

Der UN-Sicherheitsrat will morgen in New York über die Lage in Haiti beraten. Initiiert wird das Treffen von der mexikanischen Regierung in Zusammenarbeit mit China. An dem Termin werde auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon teilnehmen, berichten mexikanische Medien. Außerdem soll es morgen in der Dominikanischen Republik eine erste Konferenz über die Koordination der europäischen Hilfe für Haiti geben. Das meldet die Haiti Press. Außerdem werden Regierungsvertreter der USA und Kanadas erwartet.