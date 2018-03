Aus unserem Archiv

Sevilla

Europa kämpft vor dem UN-Klimagipfel in Mexiko um mehr Macht auf der Weltbühne. Bei einem Treffen im spanischen Sevilla diskutierten die EU-Umweltminister über Strategien dafür. Da Europa «kein machtpolitischer Riese» sei, müssten «taktische Allianzen» geschmiedet werden, forderte Deutschlands Ressortchef Norbert Röttgen. Europa hofft auf den Abschluss eines rechtlich verbindlichen Abkommens im Dezember in Mexiko, nachdem vor allem die USA und China beim Klimagipfel in Kopenhagen auf Blockadekurs gegangen waren.