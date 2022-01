London

Premier League

United siegt mit Ronaldo – Spektakulärer Sieg der Spurs

Manchester United hat den Anschluss an die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League gehalten. Nach zwei sieglosen Partien kam das Team von Trainer Ralf Rangnick im Nachholspiel beim FC Bentford in London zu einem 3:1 (0:0).