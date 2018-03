Aus unserem Archiv

Berlin

CDU, CSU und SPD werden von heute an klären, ob sie eine Neuauflage der großen Koalition auf Bundesebene für machbar halten. Für die Sondierungsgespräche werden 14 Arbeitsgruppen gebildet. Gegen 10.00 Uhr will sich zunächst die Sechser-Runde der Parteichefs und Fraktionsspitzen treffen. Nachmittags sollen dann die Fachsondierungs-Gruppen konkrete Arbeitspläne beschließen. Freitag soll die Sondierung abgeschlossen sein. Koalitionsverhandlungen könnten dann nach einem SPD-Parteitag am 21. Januar beginnen.