SP-X/Berlin. Die CDU/CSU beschäftigt sich im Bundestag am stärksten mit der Mobilität der Zukunft. Zumindest, was die Zahl der Redebeiträger und sonstigen Einlässe angeht. Einer Auswertung von Plenarprotollen durch den Softwarehersteller Milestone Systems zufolge kommen Politiker der Union auf 157 Nennungen einschlägiger Schlagworte. Allerdings stellt sie auch den Verkehrsminister, in dessen Ressort die Themen fallen. An zweiter Stelle folgt die FDP mit 38 Äußerungen, die SPD kommt auf 36, die Grünen auf 31. Weniger engagiert im Thema sind AfD mit 10 und der Linken mit 6 Nennungen. Da sich die Redezeit an der Fraktionsgröße orientiert, haben kleine Parteien allerdings weniger Chancen für entsprechende Wortmeldungen. Gewertet wurden neben Begriffen rund um „smart mobility“ auch Ausdrücke wie „autonomes Fahren“, „Carsharing“ und „Mobilität der Zukunft“.

Holger Holzer/SP-X