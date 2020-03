Hamburg

Mit E-Sport gegen Coronavirus

Unicorns of Love veranstaltet „Logged In Festival“

Die deutsche E-Sport-Organisation Unicorns of Love hat das „Logged In Festival“ ins Leben gerufen: Zur Unterhaltung während der Corona-Krise sind unter anderem Benefizspiele in E-Sport-Disziplinen wie League of Legends und Fortnite, aber auch in Gesellschaftsspielen geplant.