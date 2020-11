„Unglaublich bitter“: Wolfsburgs Aus in letzter Sekunde

Athen (dpa). Marcel Schäfer konnte es kaum fassen. „Die Enttäuschung ist riesengroß“, sagte der Sportdirektor des VfL Wolfsburg nach dem Verpassen der Europa League.

„Wir hatten immer betont, dass es unser Ziel ist, europäisch zu spielen. Das haben wir nicht geschafft, und das ist schwierig, in Worte zu fassen“, sagte Schäfer weiter.

Drei Qualifikationsrunden hätte der Fußball-Bundesligist überstehen müssen, um wie schon im Vorjahr die Gruppenphase dieses internationalen Wettbewerbs zu erreichen. Doch in der Nachspielzeit der dritten Partie kam das völlig unerwartete Aus. Da traf der iranische Stürmer Karim Ansarifard zum 2:1 (0:1) für den griechischen Spitzenclub AEK Athen (90.+4).

„Es ist unglaublich bitter, wenn man mit der letzten Aktion das 1:2 bekommt. Wir wollten unbedingt in der regulären Spielzeit die Partie gewinnen und sind dann ausgekontert worden“, sagte Trainer Oliver Glasner. Die Halbzeitführung durch ein Tor von Admir Mehmedi (45.+1), die beiden vorangegangenen Siege gegen FK Kukesi aus Albanien (4:0) sowie Desna Tschernihiw aus der (4:0): All das war für den VfL nichts mehr wert. Am 4. Oktober muss er jetzt noch ein Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg bestreiten. Dann bekommt der Verein in der Länderspielpause erst einmal etwas Abstand von den anstrengenden ersten Wochen dieser Saison.

Ein Scheitern in diesen Qualifikationsspielen ist für einen Bundesliga-Club nichts Neues. Hertha BSC verlor auf diesem Level einmal gegen Bröndby IF aus Kopenhagen. Mainz 05 (gegen Gaz Metan Media aus Rumänien) oder der SC Freiburg (gegen NK Domzale aus Slowenien) schieden sogar noch gegen viel unbekanntere Gegner aus.

Doch beim VfL war die Fallhöhe besonders groß. Die Niedersachsen verspielten erst am letzten Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison den sechsten Tabellenplatz und damit eine direkte Qualifikation für die Europa League. Sich international präsentieren zu können, ist dem Mutterkonzern Volkswagen im Fußball sehr wichtig. Erst am Tag des Athen-Spiels hatte der Club für rund zehn Millionen Euro den deutschen U21-Nationalspieler Ridle Baku von Mainz 05 verpflichtet, auch um die erhoffte Europa-League-Belastung bis Weihnachten besser auffangen zu können.

Doch die sechs Gruppenspiele vom 22. Oktober bis 10. Dezember fallen beim VfL nun weg. Einnahmen von rund drei Millionen Euro für das Erreichen der Vorrunde genauso. Diese Summe hätte sich durch Punkt- und Siegprämien sogar noch deutlich erhöhen können. „Sportlich und wirtschaftlich macht es einen Riesenunterschied, ob man nun dabei ist oder nicht“, sagte Sportchef Jörg Schmadtke dem „Sportbuzzer“ schon vor diesem bitteren Ausscheiden.

Am Tag nach der Niederlage hatten Spieler und Trainer das bittere Ausscheiden noch nicht verdaut. „Wir sind sehr enttäuscht. Das fühlt sich heute immer noch nicht viel besser an. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir jetzt in Selbstmitleid verfallen. Wir müssen den Blick wieder nach vorne richten“, sagte Coach Glasner.

