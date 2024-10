Fußball, Testspiel VfL Bochum - Go Ahead Eagles Deventer auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion: Kees van Wonderen damaliger Trainer von Deventer steht an der Seitenlinie. (zu dpa: «Ungewöhnliches Video: Trainer-Töchter bestätigen S04-Job») Foto: Revierfoto/DPA