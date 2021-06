Ungarn-Coach Rossi sieht Torwart Gulacsi auf Neuers Niveau

„Er hat in den vergangenen Jahren auf einem absoluten Top-Niveau gespielt und das auch im internationalen Wettbewerb gegen die besten Mannschaften in Europa bewiesen. Daher denke ich, dass man ihn absolut auf dem gleichen Niveau wie Manuel Neuer sehen muss“, sagte Rossi (56) der Deutschen Presse-Agentur im Interview. „Neuer ist aber schon eine Legende. Ich hoffe, dass Peter am Ende seiner Karriere zu einer Legende in Leipzig werden kann.“

Rossis Ungarn sind am 23. Juni in Gruppe F letzter Gegner der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw.

Die Rückholaktion der zuvor aussortierten Thomas Müller und Mats Hummels hält der italienische Coach für folgerichtig. „Sie sind zwar nicht mehr die jüngsten Spieler, sie sind aber Spitzenspieler in ihrer Mannschaft“, befand Rossi. „Müller hatte unter Trainer Niko Kovac beim FC Bayern eine schwierige Zeit, unter Hansi Flick hat er aber wieder regelmäßig gespielt und dann alle Titel abgeräumt. Und Hummels ist ein unglaublicher Spieler. Er ist groß und ein technisch starker Verteidiger. Löw hat beide zurückgeholt, weil sie immer noch Extraklasse darstellen.“

