Seeon

Der umstrittene ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist heute Gast auf der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. Ungarn steht in der EU in der Kritik, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzubauen. Der rechts-konservative ungarische Regierungschef gilt aber als Freund der CSU. CSU-Chef Horst Seehofer hatte die Einladung Orbans verteidigt. Orban sei der demokratisch gewählte Ministerpräsident eines EU-Mitglieds. Ein weiterer Gast der CSU in Seeon ist der Bürgermeister von Kiew, der frühere Boxer Vitali Klitschko.