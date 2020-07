Am Montag, 27.07. 2020, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein Fahrzeug die L141 in Richtung Wittlich und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler im Bereich der Autobahnanschlussstelle Wittlich-West.

Wittlich, L141 (ots) – Am Montag, 27.07.2020, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein Fahrzeug die L141 in Richtung Wittlich und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler im Bereich der Autobahnanschlussstelle Wittlich-West. Durch den Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell