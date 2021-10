Wittlich

Unfallflucht: Wittlich – Parkplatz Friedhof Kegelbahnstraße

Am Mittwoch, den 06.10.2021, in der Zeit von 11:30 Uhr – 12.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Kegelbahnstraße ein schwarzer Pkw Peugeot beschädigt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken.