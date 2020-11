Großlangenfeld

Unfallflucht – Unbekannter Fahrer beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Am Donnerstag, den 29.10.2020, konnte an einem Wald- und Wirtschaftsweg an der L 1 zwischen der Ortschaft Großlangenfeld und der Anschlussstelle A 60 ein beschädigtes Verkehrsschild festgestellt werden.