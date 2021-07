Bad Sobernheim

Unfallflucht nach Parkrempler

Am 27.07.2021 zwischen 16:40 Uhr und 17:40 Uhr parkte ein gelb/schwarzer VW Bus auf einem Parkplatz der Malteserstraße Bad Sobernheim in Höhe der Hausnummer 16. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die rechte Seite des VW Buses und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden.