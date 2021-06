Unfallflucht Marktplatz Boppard

Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag kam es auf dem Bopparder Marktplatz vermutlich zu einem Unfallgeschehen, in dessen Verlauf ein ein- bzw.

ausparkendes Fahrzeug das nebenstehende erheblich auf der Fahrerseite beschädigte. Der Nutzer des abgestellten weißen Mercedes PKW stellte den Schaden im vierstelligen Bereich am Freitagvormittag fest und informierte die Bopparder Polizeiinspektion. Vor Ort konnten Spuren des Unfallverursachers gesichert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Boppard unter 06742/ 809-0 in Verbindung zu setzen.



