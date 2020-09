Am Morgen des 09.09.2020 stellte ein Pkw-Besitzer aus Prüm fest, dass sein Fahrzeug Mercedes-Benz vermutlich durch ein vorbeifahrendes – bislang unbekanntes – Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt wurde.

Der Pkw war in der Nacht zuvor ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Langemarckstraße geparkt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder in der Nacht vom 08. auf den 09. September fahrende Fahrzeuge in der besagten Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden (Tel. 06551/942-0, E-Mail pipruem@polizei.rlp.de).



